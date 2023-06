Škodovka chce elektromobily stavět v Česku. Kapacity pro více aut ale chybí

Evropský automotive prochází zelenou transformací. Přesun k výrobě elektrických aut ale stojí automobilky mnohem více než produkce dosud běžných modelů se spalovacími motory. Značky, které jsou součástí koncernu Volkswagen, tedy také mladoboleslavská Škoda Auto, proto začínají šetřit.

„Snižování nákladů a zvyšování efektivity je něco, co budeme k transformaci směrem k elektromobilitě potřebovat. Nákladový tlak elektrických vozů je poměrně velký a my si chceme zachovat určitou profitabilitu,“ říká člen představenstva společnosti Škoda Auto Martin Jahn.

Zmíněné zvyšování efektivity má zajistit reforma „spolupráce“ továren všech značek skupiny. Koncern chce totiž výrobu modelů se společnými díly co nejvíce centralizovat. Nezávisle na značce.

Tuzemský výrobce aut bude v rámci transformace trhu bojovat o to, aby výroba elektrických modelů aut, kterých chystá celkem šest, zůstala v co největší míře tady.

„Já si myslím, že minimálně polovina z těchto elektrických modelů bude vyráběna v České republice, ale je možné, že to bude ještě více,“ uvedl v rozhovoru pro SZ Byznys Jahn. Zatím ale chybí kapacita. „Budeme přistavovat i další linky tak, aby se mohly v České republice vyrábět i další elektrické modely,“ dodává.

Vzhledem ke změnám jsou ale na automobilovém trhu firmy, které čekají jen poslední roky existence, pokud se nepřeorientují. Jde zejména o subdodavatele, kteří se zaměřují na výrobu komponentů potřebných pouze pro vozy se spalovacím pohonem.

„My budeme spalovací motory a převodovky vyrábět ještě patrně zhruba 10 let. Dodavatelé, kteří se soustředí pouze na dodávky pro motory a převodovky… v jejich případě je jasné, že jejich práce jednou skončí,“ dodává Jahn.

Začněme od spekulací, o kterých ještě před představením změn referoval německý deník Handelsblatt. Podle něj měla v českých továrnách Škoda Auto zůstat jen výroba vozů se spalovacím motorem. Jak to tedy je?

Realita je taková, že dlouho pracujeme na přechodu na elektromobilitu. Ukázali jsme novou designovou řeč, ukázali jsme šest nových elektrických modelů, vyrábíme ve Škoda Auto velice intenzivně bateriové celky, jejichž kapacitu výroby navyšujeme. Postupujeme jednoznačně směrem k elektromobilitě.

Říkáte, že Škoda Auto se bude věnovat výrobě jak aut na spalovací pohon, tak elektromobilů. To znamená, že se všechny vozy budou vyrábět v Česku?

Chceme vyrábět více vozů, než kapacita výrobních závodů v České republice umožňuje, takže určitě se některé vozy budou vyrábět i v jiných závodech.

Kde se tedy budou vyrábět?

Změny ve výrobě v jednotlivých detailech ještě nejsou jasné. Víme ale, že například výroba elektrického vozu Elroq bude probíhat v Malé Boleslavi. U další modelů se ještě uvidí.

Dnes máme naplánovanou kapacitu na minimálně další dva nebo tři roky, jak v Mladé Boleslavi, tak i v Kvasinách, a žádný další model by se tam nevešel. To, jak bude vypadat vytížení závodů po roce 2025 nebo 2026, se v současné době diskutuje. Cílem je ale zajistit maximální efektivitu.

Už dříve Volkswagen oznámil, že chystá výrobu jednoho elektromobilu SUV ve Španělsku. Celkem jich chystáte šest. Kde se bude odehrávat jejich výroba?

Bude to záležet i na tom, jak rychle transformace k elektromobilitě bude probíhat. My v podstatě zachováme flexibilitu. A podle toho, jak poroste podíl na elektrickém trhu, se budou přidávat i ty nové elektrické modely.

Já si myslím, že minimálně polovina z těchto elektrických modelů bude vyráběna v České republice, ale je možné, že to bude ještě více. Bude záležet na tom, jak bude docházet k přestavbě závodů na výrobu elektromobilů v celém koncernu.

To by se ale musela kapacita na výrobu elektromobilů v Česku zvýšit, není to tak?

Kapacita výroby v České republice se blíží ke zhruba 800 tisícům vozů. My v současné době vyrábíme v elektrický vůz Enyaq, který vyrábíme na jedné lince s vozem Octavia. Budeme přistavovat i další linky tak, aby se mohly v České republice vyrábět i další elektrické modely.

Transformace bude probíhat krok po kroku, v současné době se podíl elektrických vozů v Evropě pohybuje někde okolo 10 %. Ve střední a východní Evropě se bavíme o řádech dvou až tří procent. Předpokládáme, že i střední a východní Evropa bude mít ten posun k elektromobilitě trochu pomalejší.

Podle čeho se bude určovat, kde se co bude vyrábět? Máte už odhad, jaká auta vám naopak do výroby v Česku přibudou?

V Česku budeme vyrábět naprostou většinu našich modelů, tedy mimo modelu Superb a mimo malého BEV (bateriového elektromobilu – pozn. red.). Jinak je to rozdělení v podstatě dané. V závodu Mladá Boleslav I se bude vyrábět Octavie a Enyaq. V Mladé Boleslavi II to budou vozy Fabia, Scala a Kamiq. V Kvasinách pak Superb, Kodiaq a Karoq.

Nacházíme se v situaci, kdy jsou všechny tři výrobní linky vytíženy na maximum a tato pevně naplánovaná situace je dána pro příští dva až tři roky. Takže tady není ani žádný velký prostor pro to, aby nějaký model vypadl, nebo aby se sem přesměrovala výroba jiného.

Škoda Auto Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v Česku, vyrábí také v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství.

Působí na více než 100 trzích.

V Česku zaměstnává více než 35 tisíc lidí.

Pokud to shrneme, můžete upřesnit jaký podíl bude v Česku tvořit výroba spalovacích a elektrických vozů?

Po roce 2030 bude výroba elektrických aut tvořit většinu. Po roce 2035 to bude patrně 100 procent, protože předpokládám, že v závodech v České republice se budou vyrábět zejména vozy pro evropský trh. Na evropském trhu už po roce 2035 přejdeme plně na elektromobilitu.

Jak tedy oznámení změn koncernem VW vnímáte? Jde o velký zásah?

Snižování nákladů a zvyšování efektivity je něco, co budeme k transformaci směrem k elektromobilitě potřebovat. Nákladový tlak elektrických vozů je poměrně velký a my si chceme zachovat určitou profitabilitu. Pro Českou republiku to znamená, že budeme postupně transformovat a máme dost elektrických modelů na to, abychom průběžně vytížili všechny závody.

Do 12 let skončí v Evropě prodej nových vozů se spalovacími motory. Jsou tu ale trhy, jako je Čína nebo Indie, kde mimo jiné má výrobu i Škoda Auto a kde mají spalovací motory ještě perspektivu. Bude se naopak časem výroba spalovacích vozů přesouvat tam?

Transformace bude probíhat na elektrickou mobilitu i v zemích, jako je Čína nebo Indie. V Číně ta rychlost je poměrně velká. V Indii bude docházet také k přechodu na elektromobilitu, ale o něco pomaleji.

Škoda Auto získala nedávno zodpovědnost v rámci koncernu za vývoj jedné platformy pro spalovací motory a také pro jednu řadu spalovacích motorů EA 211, což je pro nás velice zajímavé, protože zaprvé jsou to vývojové kapacity a zadruhé jsou to platformy a motory právě pro země, jako je například Indie nebo Vietnam. Myslím, že tam bude docházet k prodejům vozů se spalovacími motory ještě minimálně 20 let, takže ta perspektiva je tam určitě veliká.

Martin Jahn Člen představenstva Škody Auto pro marketing a prodej.

Vystudoval VŠE v Praze, poté nastoupil do státní agentury CzechInvest.

1996 až 1999: vedoucí zastoupení CzechInvestu v Chicagu.

1999 až 2004: generální ředitel CzechInvestu.

2004 až 2005: vicepremiér pro ekonomiku ve vládách Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka.

2007 až 2016: prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Od roku 2006 působí v koncernu VW. Prošel několika manažerskými posty, působil v Rusku, Číně nebo v centrále VW v německém Wolfsburgu. Foto: Škoda Auto Martin Jahn.

Pokud se na problematiku podíváme oběma úhly pohledu, tedy závazkem vůči evropským zemím i plánem na zefektivnění výroby v koncernu Volkswagen, čekáte, že se bude celkový objem výroby v Česku měnit? A jakým směrem?

Objem výroby v České republice buď zůstane na stejné úrovni, nebo mírně vzroste. Myslím si, že Škoda Auto jako taková určitě má za cíl růst. Naše plány prodeje předpokládají navyšování tržního podílu, a to i v evropských zemích. Růst bude ale probíhat spíše prostřednictvím výroby v jiných závodech, protože maximální kapacita v České republice na těch třech výrobních linkách, které máme, je již naplněná a ani po jejich přestavbě na výrobu elektrických vozů se zásadně nenavýší. V České republice se bude stále vyrábět maximálně 800 tisíc vozů.

Jaký v této transformaci trhu očekáváte dopad na subdodavatele? Budou tu takoví, kteří časem nebudou mít na trhu své místo?

Proměna trhu vlivem elektromobility bude mít dopad na subdodavatele v Česku. My budeme spalovací motory a převodovky vyrábět ještě patrně zhruba 10 let, na což jsou připraveny i naše závody vyrábějící komponenty. Dodavatelé, kteří dodávají například sedačky nebo světla, v jejich případě se dá očekávat, že budou moci pokračovat i ve výrobě elektrických vozů. Ale dodavatelé, kteří se soustředí pouze na dodávky pro motory a převodovky… v jejich případě je jasné, že jejich práce jednou skončí.

Čekáte, že by se například právě výroba převodovek mohla časem přemístit například do Číny nebo Indie?

V případě Indie je určitě žádoucí, aby se motory a převodovky vyráběly na místě. Bude tedy docházet k různým posunům výroby těchto komponentů, které se používají pouze pro spalovací motory.

Škoda Auto zaměstnává přes 35 tisíc lidí v Česku. Jaký očekáváte dlouhodobý dopad na množství zaměstnanců ve společnosti? Zmínili jsme, že ty kapacity výroby by se neměly příliš rozšiřovat.

To je otázka, kterou v současnosti řešíme. Budeme se snažit situaci vyřešit tak, abychom nemuseli nikoho propouštět. Vše bude záležet na tom, jak bude kapacita výroby vypadat, uvidíme také, kolik lidí se bude podílet na výrobě komponentů pro elektrické vozy, jako je například výroba baterií, která už dnes ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi probíhá.

S ohledem právě na vývoj a změnu charakteru výroby. Budete hledat jiné lidi než dosud? Budete hledat místo dělníků inženýry?

Dělníci budou vždy potřeba, i když je jich při montáži elektrických vozů potřeba méně. Také je pravda, že se výroba více automatizuje, takže je potřeba asi více mechatroniků nebo dělníků s určitým typem technického vzdělání.

V současné době se zaměřujeme na přeškolení zaměstnanců v celé té transformaci. Do toho investujeme zhruba půl miliardy eur.

Foto: Volkswagen Takto rozdělil značky v koncernu jeho šéf Oliver Blume. Škoda Auto zůstane v segmentu „funkční“.

Když generální ředitel Volkswagenu vysvětloval pozici různých koncernových značek, vymezil pro Škodovku pozici – my jsme ji viděli vlastně vlevo dole s popiskou funkční. Co to pro automobilku znamená? Vypadalo to trochu, že se do nových modelů Škodovek dostanou koncernové inovace až vlastně naposledy. Není to nevýhoda?

Nemyslím si, že by tomu tak bylo. Když se podíváme na současné produkty, tak tomu tak není, spíše to značí, že Škodovka se zaměřuje na zákazníky, kteří využívají nebo očekávají funkčnost vozu. My se ale zaměřujeme i na design. Myslím, že Škodovky se v poslední době výrazně designově posunuly a my jsme v loňském roce ukázali novou designovou řeč, která je velice progresivní a moderní.