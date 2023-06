Komentář: Český autoland dostal ještě trochu času. Využije ho?

Blume vytyčil cíl zvýšit do konce desetiletí rentabilitu prodeje VW na devět až 11 procent a v následujících pěti letech zvýšit roční tržby o pět až sedm procent. K tomu bude třeba urychlit vývoj – skupina chce do roku 2027 investovat 180 miliard eur. A zlepšit tržní pozici na největším automobilovém trhu v Číně stejně jako v USA.

Pokud by to bylo na úkor rozvoje škodovácké elektromobility, tlačilo by to firmu i její dodavatele do slepé uličky. Evropská legislativa počítá s tím, že se v Unii přestanou nová spalovací auta prodávat už od roku 2035, což dává výrobcům velmi omezenou perspektivu.