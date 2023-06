VW má novou strategii. Změny čekají i Škodu

Například právě Škodovka se chystá do větší spolupráce s ostatními značkami koncernu, jako jsou například Seat nebo Cupra nebo Volkswagen. Výrobní závody by tak mohla využít i pro modely jiných modelů vozů skupiny.

V praxi by to podle informací, které sdělil redakci SZ Byznys, mělo znamenat, že se výroba modelů vozů různých značek, které však mají některé společné díly, jako například platformy vozů, budou vyrábět na jednom místě. Nezávisle na značce.

Německý list Handelsblatt před několika dny uvedl, že se do Česka v rámci nového rozdělení rolí přestěhuje výroba modelů se spalovacím motorem, zatímco elektroauta se budou vyrábět jinde. To už ostatně bylo v případě malých elektromobilů schváleno, první malá elektrická vozidla VW, Škoda a Cupra by se měla vyrábět ve Španělsku.

Informace Handelsblattu vyvolaly v českých automobilových kruzích pozdvižení – vzhledem k tomu, že zbývá dvanáct let do okamžiku, kdy se v Evropě přestanou prodávat nové vozy se spalovacím motorem. Pro český automotive by to znamenalo, že bude odstaven na druhou kolej zásobující země, které ještě umožní prodávat vozy se spalovacím motorem.