Snídaně u Tiffanyho v české režii. Lasvit „zdokonalil“ světové klenotnictví

„Češi neumí prodávat. Jsme výborní kreativní umělci a umíme za málo nákladů udělat výbornou věc. To je strašně cenné, ale zejména v luxusním segmentu neumíme tvořit značky a nabízet vlastní věci do světa,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys majitel sklárny Lasvit Leon Jakimič.

Nemůžeme si namlouvat, že jsme největší borci na všechno

Příčiny tohoto hendikepu vidí Jakimič už ve vzdělávání, Česko by se podle něj mělo více otevřít cizincům a firmy by měly klíčové pozice v marketingu či obchodě otevřít lidem ze zahraničí. „Nalákat sem ty nejlepší lidi, nebát se přijmout cizince. Nemůžeme si namlouvat, že deset a půl milionu Čechů jsou největší borci na všechno. Prostě ti Angličané, Italové, Němci a Švýcaři jsou v tom světovém byznysu v některých odvětvích dál,“ dodává s tím, že rozdíl je vidět už na základních školách. „Zažívám to sám, když jsem se vrátil do Česka. Mé děti studovaly britské školy, kde se už v osmi letech učily prezentovat před stovkou lidí. Naučili je tam, jak téma otevřít, jak zaujmout, jak se představit,“ dodává.

Sám se angažuje v projektu druhé ekonomické transformace, který by měl českou ekonomiku posunout výš. „Stále mi tu chybí odvaha a přemýšlení o produktu od začátku do konce – tedy neprodávat překupníkům, ale distribuci si vybudovat sám. Jít do světa a mít tu finální marži u sebe, protože největší marže vzniká při prodeji konečnému klientovi. Navíc když jste s ním v kontaktu, můžete mu nabízet i jiné produkty a využívat synergie,“ vysvětluje Jakimič.

Skleněné fasády? Budou větší než samotný Lasvit

Právě na vlastním produktu s vysokou přidanou hodnotou stojí i společnost Lasvit. Dosud hlavní část obratu tvořily umělecké instalace, kolekce a výroba trofejí – například Čeští lvi nebo trofej pro vítěze Tour de France či tenisového turnaje v Miami. Do budoucna se ale rozložení sil změní.

„Konečně se nám podařilo rozjet náš nový byznys – skleněné umělecké fasády,“ říká Jakimič s tím, že v tuto chvíli má firma rozdělaných osm vybrušovaných a vyřezávaných fasád – například v Šanghaji či na Tchaj-wanu pro klenotnický butik Tiffany.

Pilotním projektem této nové divize je samotné sídlo firmy v Novém Boru, už teď má firma na stole dalších sto projektů, a to i v Česku. „Ta inkubační doba je tu velmi dlouhá,“ vysvětluje Jakimič s tím, že očekává, že tato divize bude – co se týče obratu – daleko větší, než je aktuálně Lasvit. Do pěti let by skleněné fasády měly tvořit obrat zhruba 40 milionů eur.

Letošní rok na rekordu

I když loni kvůli energetické krizi celý obor kolaboval a i Lasvitu během covidu a energetické krize padaly tržby, letos se firma nadechla k růstu a čeká nejlepší rok ve své historii.

„Mělo by to být 1,3 miliardy korun. Daří se nám průběžně expedovat projekty i potvrzovat nové objednávky,“ říká Jakimič s tím, že zájem světových hotelů i firem se po úsporných letech nejen vrátil do roku 2019, ale dostává se ještě výš. Aktuálně pak firmě k zakázkám pomohl i nedávný veletrh v Miláně. „Milán je pro nás nejdůležitější výstava v roce, investujeme do ní bezmála milion eur, ale je to ta nejlepší investice,“ vysvětluje.

České sklářské firmy České sklo má ve světě poměrně silnou pozici, a to jak průmyslově vyráběné, tak i řemeslné a umělecké. V roce 2020 bylo v Česku 108 firem vyrábějících sklo a skleněné výrobky a 33 firem vyrábějících keramiku a porcelán. Jejich celkové tržby byly podle Asociace sklářského a keramického průmyslu 45,6 miliardy korun. Mezi známé hráče patří například: Crystalex Nový Bor Lasvit Preciosa Moser Crystalite Bohemia

Snídaně u Tiffanyho

Firma navíc před pár dny dokončila dosud nejprestižnější zakázku ve své historii – pro vlajkový obchod známého klenotnictví Tiffany v New Yorku. „To je asi vůbec nejprestižnější obchod na světě. Místo, kde se natáčel oscarový snímek Snídaně u Tiffanyho. Před dvěma týdny se nám podařilo dodat 17metrovou křišťálovou instalaci – umělecké dílo na strop,“ říká Jakimič s tím, že cena díla byla zhruba milion eur a na slavnostním otvírání byl i sám Bernard Arnault, aktuálně nejbohatší člověk na světě.