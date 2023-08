Stavebnictví se propadá do krize. Výrobce materiálů prudce šlape na brzdu

V loňském roce si výrobce stavebnin DEK připsal tržby 36 miliard korun a zisk čtyři miliardy korun. Letos už ale tak úspěšná čísla nevykáže. „Loňský rok byl z našeho pohledu rekordní. Skládal se ale ze dvou částí – v prvním pololetí byla obrovská poptávka a nervozita na trhu, jestli bude dost materiálu, protože nebyly kapacity. V druhém pololetí už začala poptávka poměrně oslabovat a cítili jsme pokles. Ke konci roku se nám už dokonce obrat propadal a tohle přešlo do roku letošního,“ vysvětluje majitel firmy Vít Kutnar.

Dodává, že je vidět obrovský propad zejména u zakládání staveb. To už koncem roku spadlo o 50 procent. „Letos se k tomu přidaly zdicí materiály, zejména cihly, kde ten propad může být podobný, a takto to postupuje celou stavbou dál,“ říká.

V tuto chvíli tržby firmy padají o 16–17 procent. „Díky obrovské setrvačnosti víte ve stavebnictví zhruba rok dopředu, co se stane. Nachystali jsme se na to,“ dodává s tím, že teď se prodávají zejména materiály pro dokončovací práce, jako je elektroinstalace či voda a topení.

Podle majitele DEK vyhlídky na letošní rok příliš pozitivní nejsou. „Je tu sice řada faktorů, které by mohly být pozitivní, jako je třeba program Oprav dům po babičce a podobně. K zásadnímu obratu ale dojde až ve chvíli, kdy se sníží úrokové sazby,“ říká Kutnar. A vysvětluje, že právě zvýšení sazeb v polovině loňského roku zapůsobilo na stavebnictví jako ledová sprcha.

Současná situace je podle něj ještě vážnější než krize v roce 2008. „Tehdy si myslím, že to bylo mnohem pozvolnější. Nikdo na začátku takové propady nehlásil,“ dodává.

Kvůli propadu trhu je teď nižší výroba i ve společnosti Best, kterou skupina DEK koupila před dvěma lety. Výrobce betonových dlažeb snížil počet směn a výrobu o 20 až 30 procent.

Dalším problémem jsou přeshraniční nákupy. I to málo, co se v zemi postaví, totiž rozhodně není jen z materiálů nakupených v Česku. „Zejména se jedná o Polsko, trochu o Slovensko či Rakousko. Něco málo se dováží i z Německa. Hranice tady vlastně vytváří bariéru mezi dvěma ekonomickými systémy, které si žijí svým životem. Každý má své parametry, jiné zákony, případně vyšší investice do výrobních kapacit,“ dodává Kutnar. Ale říká, že materiálová turistika v poslední době poklesla.