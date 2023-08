Malé a ještě menší. Takové byty kupují Češi

Druhé čtvrtletí je navíc úspěšnější než to první, jelikož zatímco v období od ledna do dubna se nových bytů prodalo 650, mezi dubnem a červnem jich z trhu zmizelo rovnou tisíc. V optimistických scénářích by se do konce roku podle developerů navíc mohly prodat více než 4000 dalších nových bytů.