Tykač se po třech letech rozchází s Číňany. Elektrárny v Británii prodávají

„Někdy koncem srpna nebo září by mělo dojít k podpisu smluv s vítězem soutěže na britské elektrárny, která teď probíhá. Záleží na tom, kdo tím vítězem bude. Lze předpokládat s jistou pravděpodobností, že to bude někdo, kdo už na britském trhu je. Pak ještě bude muset projít schvalováním u místního antimonopolního úřadu, což bude podobně jako u nás trvat přibližně dva až tři měsíce. Takže očekáváme, že někdy začátkem prosince by mohl být ten britský obchod uzavřen,“ řekl Tykač.

Vstupu do InterGenu ale nelituje, investičně byl podle něj úspěšný, kromě toho šlo prý o cennou zkušenost. „Určitě nám to přineslo lepší pohled na čínský trh a porozumění, jak odlišní tamní investoři mohou být. My jsme se za ty tři roky od vstupu do InterGenu hrozně posunuli. Teď už máme vybudovaný poměrně velký a výkonný tým na fúze a akvizice, děláme na spoustě akvizic sami,“ říká.