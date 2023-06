Velká dluhopisová letadla ještě stále letí, říká šéf poradců Partners

Krachů firem s vydanými dluhopisy a dalšími investičními produkty bude přibývat. Na největší případy ještě zdaleka nedošlo. Stát to přitom nijak zvlášť neřeší. V rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys to uvedl Petr Borkovec.

„Spousta případů ještě přijde a budou velké,“ řekl šéf Partners. „Dluhopisová letadla stále ještě letí. Zároveň je ale pravda, že spousta těchto letadel dosedne relativně měkce. Někteří emitenti již našli způsob, jak největší podnikatelské blbosti, které udělali, přeprodat do jiné firmy či fondu,“ doplnil Borkovec.

„Dluhopis je relevantní nástroj na financování společností a je zcela v pořádku. Ale zlaté české ručičky to přeměnily na něco jiného. Základní nešvar, který v dluhopisech vidíme, je zneužívání neznalosti retailového klienta. Často to nejsou podvodné projekty, ale přenášejí obrovské podnikatelské riziko na někoho, kdo to vůbec neumí vyhodnotit,“ popsal generální ředitel Partners.