V Česku bují temná investiční sféra, lidé přicházejí o peníze

„Poslední čtyři roky bohužel poskytly (tyto firmy) vynikající prostředí pro vznik různých druhů letadel, pololetadel a projektů, které spoléhaly na to, že díky levným penězům uspějí i s nedotaženým podnikatelským záměrem,“ říká Jan Eisenreich, předseda výkonné rady Asociace pro transparentnost investičního trhu.

Hodně viditelnou částí neregulovaného finančního trhu jsou alternativní investiční firmy. Vystupující často též pod označením „alternativní fondy“ nebo „minifondy“. Přestože se označují předponou „mini“, mohou po splnění určitých podmínek spravovat majetek až za 500 milionů eur. To je podle aktuálního kurzu zhruba 12 miliard korun.

Faktem je, že v praxi se zmíněný maximální limit zatím nevyužívá. Přesto v součtu všechny tyto minifondy spravovaly na konci minulého roku peníze Čechů za více než 15 miliard korun. To je o osm procent více než předloni, a dokonce o 64 procent více než v roce 2020. Ukazují to čísla České národní banky (ČNB). Jednou z mála povinností těchto firem totiž je poslat do ČNB jednou za rok výkaz o výši spravovaného majetku.