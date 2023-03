Není krach jako krach. Ze Sberbank mají být peníze letos, z Arcy v nedohlednu

Kauza zkrachovalé investiční firmy Arca Investments je hned po Sberbank CZ druhým největším bankrotem posledních desetiletí. Avšak zatímco ve Sberbank věřitelé dostanou první peníze zpět pravděpodobně již ve druhém pololetí letošního roku, v případy Arcy je výplata v lepším případě záležitostí příštích let. Přitom insolvence Arcy se táhne od začátku roku 2021, Sberbank zkrachovala před rokem.

Můžou za to mimo jiné průtahy kolem reorganizačního plánu Arcy. Vrchní soud v Praze totiž v únoru plán na reorganizaci Arcy smetl ze stolu a firma musí plán přepracovat. Část věřitelů prosazovala, aby na to nedostala více než 30 dní. Městský soud v Praze ovšem Arce stanovil termín až 120 dní, vyplývá z usnesení zveřejněném v insolvenčním rejstříku. Pak navíc bude muset o plánu znovu rozhodovat schůze věřitelů.

Firma musí dát do pořádku například hodnotu majetku spadajícího do reorganizace. Stále navíc není jasné, proč z Arcy odtékaly miliardové částky do firem v daňových rájích.