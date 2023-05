Detailní odhalení: Jak funguje firma, přes niž Češi pomáhají Putinovi

K tomu, že IPC reálně ovládá právě Vaněček, se přiznal i oficiální majitel IPC Oliver Kálnássy. „Jsme dohodnutí s Ladislavem, že do určitého období budu vystupovat v orgánech společnosti jen já, pak nebudu vystupovat a bude si to pan Vaněček všechno dělat sám,“ připustil Kálnássy.

„S postupujícím časem, když se nám Ladislav oženil, jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby byl akcionářem někdo nám blízký, komu můžeme věřit, komu můžeme důvěřovat – tak se akcionářem stala Alina Vaněčková,“ vysvětlil to na už citovaném záznamu architekt Kálnássy, jenž se od konce roku 2021 opět deklaruje jako jediný akcionář IPC.

Navzdory vlastnímu tvrzení však později v rozhovoru nedokázal vysvětit, jak je možné, že z účtů IPC byly během let 2018 až 2019 vybírány téměř každý den desetitisíce až statisíce korun v hotovosti, jak to reportéři vyčetli z tisíců stran účetnictví společnosti, které se jim podařilo získat.

„To vás nemusí zajímat, proč jsem to dělal,“ reagoval Kálnássy, který tak transakce svými slovy potvrdil. Na dotaz, zdali je podle něj standardní, aby takto netransparentně postupoval ředitel investiční společnosti, odpověděl: „Na to nevím, co mám odpovědět.“

„Byla to věc dohody,“ řekl na to Kálnássy stručně. A na otázku, jak tato „dohoda“ souvisí s investicemi a činností IPC, odpověděl: „Nijak.“

IPC to však odmítá. A Vaněček tvrdí, že nerozhodoval, do jakých projektů se investuje.

„Dostali jsme za úkol vyčíslit, co vše Vaněček IPC dlužil – tímto způsobem jsme tyto ruské pohledávky ohodnotili. Obecně se vědělo, že mají mizivou hodnotu. Vaněčkova další firma Target, která IPC pohledávky přeprodala, řekla, že peníze nechce, že se pouze odepíšou dluhy po Vaněčkovi. Byl to způsob, jak legálně vyvést peníze z IPC. Vaněček říkal, že částka by se měla vlézt do půl miliardy,“ řekl redakci jeden z bývalých zaměstnanců.