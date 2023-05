Vydávali dluhopisy ve velkém. Teď investory připravují, že sliby nedodrží

„Vzhledem k velmi složitým křížovým závazkům ve skupině Premiot se počítá se zahájením restrukturalizace v projektových společnostech, to znamená ve vlastnících developerských a jiných projektů. Postupně budou zapojovány do restrukturalizace skupiny Premiot jednotlivé dlužnické společnosti, tedy zejména emitenti korporátních dluhopisů,“ napsala dále firma.

„Pokud se emitent dluhopisů s velkým počtem věřitelů nachází v situaci, kdy nesplácí kupony a snaží se zachránit, tak by měl především transparentně komunikovat. Tedy především sdělit věřitelům do co největší míry detailu své plány a co to pro ně bude znamenat. Premiot Group však pouze mlží a informace naopak před svými věřiteli tají,“ komentoval Jan Eisenreich, právník a předseda výkonné rady Asociace pro transparentnost finančního trhu.