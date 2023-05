Lákali investory a chlubili se sultánem z Malajsie. Miliarda zmizela

Tři tisíce podvedených klientů a miliarda korun, která se rozplynula neznámo kde. To je jen část problémů spojených s holdingem IC Group, jenž měl v Česku podle vlastního tvrzení zhodnocovat i kapitál sultána z Malajsie. Co se podařilo zjistit o lidech stojících v pozadí? A jakou roli hraje česká manželka malajsijského panovníka Diana Petra?

Co víme o české manželce malajsijského sultána, která zřejmě v jeho tuzemském angažmá sehrála roli.

Zhruba tři tisíce lidí z Česka vložilo peníze do firmy Diversity Capital ze skupiny IC Group. „Hnala je tam hlavně vidina vysokého zhodnocení, které firma slibovala vyšší než 20 procent. Z toho polovinu si měla nechat a klientům slibovala pevný výnos 12 procent za rok. Není vůbec jasné, z čeho měl tenhle výnos vycházet,“ říká v rozhovoru pro podcast 5:59 reportér Daniel Novák z ekonomické redakce Seznam Zpráv. Kauzami kolem IC Group se zabývá několik posledních týdnů.

Zatím „nedobytná“ miliarda korun není jediným otazníkem kolem aktivit IC Group. Reportér Seznam Zpráv upozorňuje třeba i na to, že míra zapojení panovníka z Malajsie je ve skutečnosti jen okrajová. V rámci IC Group má probíhat prostřednictvím fondu The Royal Invest Fund of Kelantan. Jenže v něm Muhammad V. drží jen devět procent, vypočítává Novák. Zbytek je podle něj pod kontrolou subjektů, o kterých toho mnoho nevíme.