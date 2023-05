Tisíce Čechů uvěřily celebritám a začaly investovat. Teď chtějí peníze zpět

Do dluhopisů firem ze skupiny vložilo své peníze kolem 3300 lidí. Jen společnost Premiot obchodní, která se jako první z holdingu dostala do insolvenčního řízení, má podle posledních dostupných údajů z roku 2021 vydané dluhopisy za 734 milionů korun. Závazky celé skupiny budou pravděpodobně ještě o řád vyšší.

„Připravujeme insolvenční návrhy na další společnosti ze skupiny Premiot. Řada našich klientů má pohledávky za více společnostmi, nejen za Premiot obchodní, na kterou již byl návrh podán. Myslíme si, že jiný způsob řešení než prostřednictvím insolvence v této věci není,“ uvedl advokát Jan Langmeier z kanceláře Langmeier & Co., která zastupuje část klientů.

Jisté je jen to, že mezi nejcennější aktiva holdingu patří rozestavěný bytový komplex Skalka v Praze 5 a developerský projekt Karolína v Harrachově . Stavbu obou projektů skupina již v únoru zastavila. Premiotu rovněž patří dva břidlicové a dva žulové lomy či stavební pozemek v Budapešti.

„Vzhledem k velmi složitým křížovým závazkům ve skupině Premiot se počítá se zahájením restrukturalizace v projektových společnostech, to znamená u vlastnících developerských a jiných projektů. Postupně budou zapojovány do restrukturalizace skupiny Premiot jednotlivé dlužnické společnosti, tedy zejména emitenti korporátních dluhopisů,“ uvedla firma na začátku května.

Potíž pro investory do dluhopisů Premiotu tkví právě v komplikované struktuře skupiny. Tu tvoří velké množství společností. Řada z nich vznikla jen za účelem vydání obligací.

Premiot již v dubnu naznačoval, že insolvenční návrh podá sám. V případě jedné z jeho firem ale věřitelé Premiot předběhli. Vzhledem k velkému množství firem ve skupině však není vyloučené, že na některou z nich podá Premiot insolvenční návrh i z vlastní iniciativy, a to rovnou s reorganizačním plánem. To může být pro další vývoj situace důležité. Tato forma insolvence, které se říká předbalená reorganizace, totiž nechává dlužníkovi větší manévrovací prostor.

Dlužník rovněž může v rámci předbalené reorganizace navrhnout svého insolvenčního správce. Z něhož by se následně mohl stát takzvaný koncernový správce. To znamená, že by měl na starosti řízení také s dalšími zkrachovalými firmami v holdingu.