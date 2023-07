Cena brambor vzrostla o čtyři koruny. I kvůli hranolkům

Může za to několik věcí, částečně sezónního charakteru. Brambory z loňské sklizně začaly docházet, ale nová sklizeň raných brambor nabrala zpoždění. Ceny vyšponovala vysoká poptávka, ale mizivá nabídka v obchodech.

„Poptávka po nové sklizni byla výrazně vyšší. V jarních měsících na rozdíl od minulých let nebyly k dispozici žádné brambory z loňské sklizně,“ vysvětlil předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.

Vyšší cenu ovlivnil už vývoj v loňském roce, kdy řada evropských pěstitelských zemí jako Německo a Francie trpěla suchem, a to se podepsalo na nižší úrodě. Nabídku ještě snížil obrovský zájem průmyslu o konzumní brambory na hranolky.

„Po pandemii nastal velký obrat ve zpracování brambor na hranolky v Evropě. Zájem o ně se výrazně zvýšil. Západní firmy vyváží mimo Evropu do USA, na Střední východ a jinam. Na trhu proto v podstatě nebyl žádný přebytek konzumních brambor,“ říká Králíček.

Předseda Zelinářské unie se domnívá, že ceny brambor dál porostou. Kromě loňské horší úrody, pozdní výsadby a sucha vidí ještě jeden důvod, proč základní potravina citelně zdražila. „Přidala se do toho horší kvalita sadby, která se připíše do nižších výnosů v letošním roce a dá se očekávat vyšší cenová hladina do příští sklizně,“ myslí si.