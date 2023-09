Evropa chce i z odpadků nahradit pětinu ruského plynu. Česko teprve začíná

Energetická skupina Energy Financial Group (EFG) moravského podnikatele Ivo Skřenka investuje minimálně 250 milionů korun do zpracování biologického odpadu, ze kterého bude vyrábět biometan – ekologicky čistý plyn.

Ve větším se do výroby biometanu chystá pustit také Praha, která prostřednictvím Pražských služeb v roce 2022 za 160 milionů korun koupila bioplynovou stanici v Chrástu u Poříčan. Primárně zpracovává zemědělské suroviny a během příštích let ji čeká rekonstrukce za 150 milionů korun, aby mohla zpracovat odpad z pražských domácností, školních jídelen či nemocnic.

Pokud se však bude do bioplynky svážet odpad z celé Prahy, nemusí to být tak ekologické, jak to na první pohled vypadá. Do Chrástu je to ze čtvrti Řepy na západní periferii města šedesát kilometrů. Hlavní město se naopak vzdalo plánu na výstavbu další bioplynové stanice v areálu spalovny v Malešicích.