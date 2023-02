Poslední trik energetických šmejdů. Hra se strachem

Nový zákon sice nekalému jednání úplně nezamezil, ale případů je méně než dřív. Dokládá to i statistika stížností, jež chodí na ERÚ. Přestože celkově počet podání vzrostl, stížnosti na šmejdy téměř vymizely.

Matoušek upozorňuje, že energošmejdi zůstanou na trhu tak dlouho, dokud od nich obchodníci budou smlouvy přijímat. Centropol spolupracuje podle Matouška jen s cenovými srovnávači, které do zprostředkovatelské branže rovněž spadají.

„Dovolil bych si vyzvat všechny dodavatele, aby se zprostředkovateli – pokud to nejsou srovnávací portály – ideálně ukončili činnost, aby je nepodporovali. Dlouhá zkušenost liberalizovaného trhu ukázala, že zvlášť zprostředkovatelé, kteří navštěvují domácnosti, nejsou řiditelní, nejsou dobře kontrolovatelní,“ řekl Matoušek.

Šéfové Centropolu by se nebránili ani dalšímu zpřísnění regulace zprostředkovatelské branže. „Například v podobě, kdy každý zprostředkovatel musí zákazníky upozornit na to, že za podpis smlouvy pobírá provizi. Tím by se dál zvýšila transparentnost,“ říká Matoušek.