Zelený vodík na startu. V Napajedlech se rozjel první komerční elektrolyzér

Plánovaná roční výroba zeleného vodíku v Napajedlech činí zhruba 30 tun, což denně představuje 82 kg. To postačí k ujetí osmi tisíc kilometrů vodíkovým osobním autem. Například Toyotou Mirai, jakou si před časem jako první u nás koupil majitel ostravské továrny na tlakové ocelové láhve Vítkovice Cylinders Jan Světlík. Elektrolyzér v Napajedlech doplní veřejná stanice na „tankování“ vodíku do vozidel.

„Značný výkonový rozsah elektrolyzéru a jeho rychlá výkonová odezva nám umožňují maximálně se přizpůsobit proměnlivé výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Takto vyrobený zelený vodík bude možné z čerpací stanice ve městě Napajedla tankovat nejen do nákladních vozidel a autobusů, ale rovněž do osobních automobilů s ekologickým vodíkovým pohonem,“ vysvětil už před časem majitel skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

Růžový vodík – tak by se označoval vodík vyrobený z přebytečné jaderné energie. Je nízkoemisní, EU to ale nepovažuje za udržitelné řešení, jež by si zasloužilo podporu. Některé evropské státy v čele s Francií tlačí na uznání jeho udržitelnosti.

Další elektrolyzér plánuje skupina Sev.en Energy Pavla Tykače, vlastníka mosteckých dolů a uhelných elektráren. Sev.en chystá na místech brownfieldů na Mostecku masivní výstavbu solárních elektráren o celkovém výkonu 120 megawatt. Dva parky, dohromady o 45 megawattech výkonu, mají od roku 2027 pohánět 17,5megawattový elektrolyzér s plánovanou výrobou 360 tun zeleného vodíku ročně. Vodíkový systém přijde podle manažera Sev.en Pavla Farkače asi na 700 milionů korun, část z toho má pokrýt dotace z Fondu spravedlivé transformace.

Ještě o dva roky dřív než Sev.en chce spustit výrobu zeleného vodíku v průmyslové zóně Triangl u Žatce společnost FOR H2Energy, specializovaná na vodíkové investice. Počítá se čtyřmegawattovou solární elektrárnou, čtyřmegawattovým elektrolyzérem a s výrobou až 630 tun zeleného vodíku za rok. Z předpokládaných celkových nákladů ve výši 608 milionů má 365 milionů pokrýt dotace.

V Moravskoslezském kraji je vodíkovým tahounem skupina Veolia, která chce do tří let spustit jako pilotní projekt elektrolyzér v teplárně ve Sviadnově u Frýdku-Místku, pohánět ho má elektřina ze solárů a z biomasy.

Bariérou vodíkové expanze ale zůstávají vysoké náklady. A to i přesto, že během uplynulých 10 let klesla cena elektrolyzérů o 60 procent. „Aby nám výroba vodíku dávala smysl, museli bychom se dostat na cenu mezi 8 až 12 eury za kilogram,“ říká Pavel Farkač ze skupiny Sev.en. „S dotací se na takové ceny dostaneme, bez dotace by ale cena vycházela kolem 15 eur, to je vysoko,“ vysvětluje.