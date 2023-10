Křetínský převádí „špinavý“ majetek. EPH vidí budoucnost ve vodíku

V rámci zveřejněných finančních výsledů o tom EPH rozhodla s tím, že aktiva držená k prodeji ve výši 1,783 miliardy eur (43,5 miliardy korun) tvoří hlavně německé uhelné doly LEAG, které EPH vlastní napůl se skupinou PPF. „Převod skupiny LEAG se očekává do konce roku 2023 a je vysoce pravděpodobný,“ uvádí skupina v mezitímní účetní závěrce. Do budoucna pod firmu poputují i německé doly Mibrag.

Na podrobnější otázky ohledně nákladů na přestavbu, státní podpory či podílu vodíku na budoucím mixu výnosů EPH však neodpověděla. Do roku 2025 ovšem na EP Energy Transition plánuje převést většinu uhelných elektráren a tepláren. Do konce roku 2030 pak těžbu a výrobu elektřiny z uhlí opustí úplně.

Podle něho to znamená hlavně tři obory, které dnes už vodík využívají, ale využívají ten tzv. šedý, a pokud se chtějí dekarbonizovat, tak by měly použít vodík čistý. Je to výroba hnojiv, potom rafinace ropy a nakonec výroba chemikálií. V Česku jsou to tedy například chemičky nebo výroba oceli v Třineckých železárnách. Všude je to však otázka vývoje nových technologií, kdy využití v praxi bude možné až za řadu let.