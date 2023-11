Zemědělská půda zdražila o třetinu. Škodí to venkovu i tradičním farmářům

„Z hlediska morálního, stabilizačního, zemědělského a krajinotvorného je vždy lepší půdu vlastnit. Jenže návratnost investice od nákupu je zhruba 70 let, a to je příšerně dlouho,“ líčí Jan Bursík, předseda představenstva Statku Domašín.

Na rozdíl například od Polska čeští zemědělci převážně hospodaří na pronajaté ornici a pastvinách. Je to jeden z důsledků kolektivizace, která zpřetrhala rodové vazby.

Půda byla a pro mnohé stále je zajímavou investicí. Od roku 2015 do roku 2022, tedy za sedm let, se cena ornice v Česku zdvojnásobila na 334 tisíc korun za hektar. Nejkvalitnější půdy v okolí velkých měst se prodávají za 50 korun za metr čtvereční. V posledních dvou letech cena vzrostla o 29 procent, jak si všimla analýza společnosti Farmy.cz. Nebývalá inflační vlna v ekonomice přinesla druhý nejvyšší nárůst cen orné půdy od vstupu do Evropské unie. Více ceny vzrostly jen v letech 2015 až 2017.