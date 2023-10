Život v Česku se má změnit naruby. Místo uhlí úspory, jádro a větrníky

Soláry a větrníky. U obnovitelných zdrojů se počítá s nárůstem jejich role do roku 2030 z dnešních 17 na 30 procent. Součástí toho jsou masivní investice do domácích solárních panelů, kde je už teď poptávka velká, ale také výstavba 300 až 400 nových větrných turbín. Ty nemají v Česku mnoho zastánců. Vládní vize proto počítají s tím, že pro větrníky vzniknou „akcelerační zóny“, kde bude snazší povolovací řízení. Zatím jde ale jen o myšlenku, která není do detailů rozpracovaná. Její prosazení potrvá a bude obnášet změny zákonů a osekání některých práv pro vstupování do stavebního řízení tak, aby šlo hůř blokovat.

Politicky ošemetné snižování spotřeby. Spotřeba energie napříč všemi oblastmi lidské činnosti – od výroby elektřiny přes topení až po dopravu – by měla do roku 2030 klesnout o 15 procent. Cesta k tomu má vést přes zateplování budov a nástup šetrnějších technologií, jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo účinnější postupy v průmyslu. Co přesně bude po majitelích starých nezateplených domů vyžadováno, není zatím jasné, zjevně ale půjde o politicky ošemetnou věc.