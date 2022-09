Zlatá horečka v Česku. Na zlaté mince se čeká měsíce

Velkým impulsem pro „zlatou horečku“ byla pandemie, tím dalším vysoká inflace a do třetice válka na Ukrajině. „Lidé vidí, že peníze, které mají na účtu, přicházejí o hodnotu. Zlato je uchovatel hodnoty. Ale je o něj zájem v krizi i na vzestupu. Lidé si od pradávna berou zlato jako pojistku,“ říká Černý. Podle investičních odborníků by ale do zlata měla směřovat jen malá část investic, třeba do 10 procent.