Padla historická hranice, elektřina na burze stojí přes 700 eur

Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze EEX v Lipsku poprvé překročila 700 eur (přes 17 200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Za dnešek si připsala více než 25 procent, přitom teprve před týdnem vystoupila nad 500 eur. K růstu ceny přispívají obavy z omezení dodávek plynu z Ruska. Současná cena je zhruba čtrnáctinásobkem sezonního průměru za posledních pět let.

Rusko v pátek oznámilo, že na konci srpna na tři dny přeruší dodávky plynu Nord Streamem 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a který je pro dodávky ruského plynu do Evropské unie hlavní trasou. Ruský státní podnik Gazprom oznámil, že plyn od 31. srpna do 2. září potrubím proudit nebude kvůli údržbě.