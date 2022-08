Domácnosti slevu pocítí už v říjnovém vyúčtování, říká Síkela k tarifu

Domácnostem zdražují energie, státy Evropy připravují nebo uplatňují různý druh pomoci. Česká vláda s pomocí čeká na podzim. Nezvolila například zastropování cen energií nebo zrušení DPH, ale odpustí poplatky na obnovitelné zdroje energií a především s platností od října zavede takzvaný úsporný tarif. Ten by měl lidem přímo na zálohách kompenzovat vyšší ceny elektřiny a plynu, případně tepla.

O úsporném tarifu se mluví od poloviny února. Nyní prošel Sněmovnou, Senátem a v pondělí jej podepsal i prezident. Na to nejdůležitější se však stále čeká. Jak jeho parametry vláda nastaví. Ta tak slibuje učinit po konci vládních prázdnin v polovině srpna. Mezitím se objevily spekulace, že vláda sice na úsporný tarif vyčlení až třicet miliard, ale jeho výše bude podstatně nižší, než se čekalo. Na stole je návrh, že by od října do prosince činila kompenzace jen dva tisíce korun a týkala by se jen záloh na elektřinu, to v pondělí uvedly Hospodářské noviny a podobnou obavu sdělily i zdroje SZ Byznys, které jsou blízké vládním jednáním. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v rozhovoru pro SZ Byznys to odmítá.

V současnosti má vláda prý na stole dvě varianty, jak úsporný tarif vyplácet. Ta údajně byrokraticky jednodušší by kompenzace za elektřinu, ale i plyn propisovala do záloh na elektřinu. Bez ohledu na byrokratický proces ministr ujišťuje, že od října lidem vláda uleví: „Domácnosti to pocítí v říjnovém vyúčtování - jak odpočet za poplatky na podporu zdrojů obnovitelné energie, tak slevu za elektřinu a za plyn,“ říká. Doposud ministr říkal, že výše příspěvku může činit až 16 tisíc korun na sezonu a podle novely může být navýšena až na 30 tisíc.

Ministr však přiznává jeden nedostatek - technicky zatím není vyřešeno, jak se bude proplácet kompenzace u lidí, kteří přijímají teplo centrálně, například v paneláku. „Tam (operátor OTE, pozn. red.) potřebuje víc času a nevíme, jak rychle to stihne,“ uvedl v rozhovoru Síkela.

Podle informací Hospodářských novin by měl příspěvek od začátku účinnosti tarifu do konce letošního roku činit zhruba 2000 Kč na odběrné místo. Číslo se ale podle vás nezakládá na pravdě. Jak tedy bude pomoc vypadat?

Musím přiznat, že jsem sám velmi překvapen. Ani nevím, jak to nazvat, co kolem toho dnes vzniklo. A přemýšlím, komu pomohla tendence děsit lidi a zpochybňovat všechny kroky, které vláda udělá.

Jako vláda jsme udělali jednu věc, a to že jsme rozpočtově zařadili 25 procent celkové částky do tohoto roku a 75 procent do příštího. Úsporný tarif pokrývá celou topnou sezonu a částečně ho vyplatíme v roce 2022 a částečně v roce 2023.

Kromě toho pomůžeme domácnostem tím, že za ně zaplatíme poplatky za obnovitelné zdroje a s tím začneme hned od začátku topné sezony, tedy od začátku října tohoto roku a následně dalších 12 měsíců v příštím roce. Tyto poplatky nyní domácnosti platí měsíčně, a domácnosti tedy tuto vládní pomoc na svých fakturách pocítí také na měsíční bázi.

Pocítí domácnosti slevu kromě elektřiny i u plynu a tepla?

Pomůžeme všem domácnostem s plynem i s elektřinou a pomůžeme jim také, pokud mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění i přes domácí kotelny. Hledáme jen co nejlepší a administrativně co nejjednodušší technické řešení. Roli v tom hraje také to, že operátor trhu s energiemi má nyní sice načteny jak příjemce elektřiny, tak plynu, nemá v tuto chvíli softwarové řešení pro centrální vytápění.

Držíme svůj slib, že nenecháme nikoho padnout. Jozef Síkela (STAN), ministr průmyslu a obchodu

My chceme domácnostem celý proces co nejvíc zjednodušit. A vzhledem k tomu, že je každá domácnost připojena k elektřině a má nějaký elektrický tarif, tak jedna z cest, která byla předmětem té pracovní schůzky, po které vznikly ty pochybnosti, je to, že bychom podporu za plyn a další paliva vypláceli přes tarif na elektřinu, což se plynařům ne úplně líbí.

Pokud se letos rozhodneme jít touto cestou, od příštího roku to bude rozpočítané na jednotlivé položky. Máme ty jednotlivé varianty propočítané a platí, že pomoc domácnostem by mohla dosáhnout až na 16 tisíc korun.

Úsporný tarif by měl začít platit od října. Znamená to, že už v říjnovém vyúčtování odběratelé pocítí slevu?

Ano, domácnosti to pocítí v říjnovém vyúčtování jak odpočet POZE (podpora zdrojů obnovitelné energie, pozn. red.), tak slevu z úsporného tarifu. A tu, opakuji, obdrží všechny domácnosti bez ohledu na to, jestli primárně využívají plyn, elektřinu nebo mají vytápění zajištěno z domácích kotelen.

Na pomoc s drahými energiemi vláda vyčlenila 66 miliard korun, což zahrnuje úsporný tarif, odpuštění poplatků za OZE, podporu kotelen a centrálního vytápění. Bude ale tato částka stačit, pokud ceny budou dále růst?

My řešíme dvě věci. Jakoukoli formu podpory vláda financuje na dluh. A proto na jedné straně musíme pomoct tam, kde je to potřeba a držet náš slib, že nenecháme nikoho padnout. Na druhé straně máme rozpočtovou zodpovědnost. To, co jsme nazval vozíčkem, abychom tu pomoc na jednotlivé tarify přivezli, je flexibilní v tom, že do něj přes nařízení vlády nemusíme tu pomoc pro domácnosti vložit pouze jednou, ale kdykoliv znovu. A vláda tak může flexibilně rozhodnout o tom, jestli není potřeba tu pomoc (v rámci úsporného tarifu, pozn. red.) navýšit.

V tuto chvíli 66 miliard je částka, na které jsme se dohodli a je zohledněna v obou rozpočtech na rok 2022 i 2023. Žádné úpravy směrem dolů ale nebudou, jedině směrem nahoru, pokud o tom rozhodne vláda.

V okamžiku, kdy se Evropa zbaví závislosti na ruském plynu, tak se ceny plynu stabilizují a půjdou dolů. Jozef Síkela (STAN), ministr průmyslu a obchodu

Česko prostřednictvím společnosti ČEZ získalo kapacitu terminálu na zkapalněný zemní plyn v Nizozemsku, který by měl začít fungovat ve druhé polovině září. Bude do něj v tu dobu nakoupený i plyn?

To, že máme tu kapacitu, je myslím velmi dobrá věc. My už máme dnes nakoupeny i přepravní cesty z Holandska až na hranice s Českou republikou. A upřímně řečeno, nakoupit ten plyn je ta nejjednodušší část celého procesu. Společnost ČEZ, která nás do určité míry v tomto ohledu zastupuje, vede celou řadu jednání s obchodníky se zkapalněným zemním plynem. V tuto chvíli se snažíme najít optimální kombinaci mezi cenou a délkou trvání kontraktu a jsem pevně přesvědčen o tom, že v okamžiku zahájení činnosti terminálu už budeme zpracovávat náš zemní plyn. Je to jen otázka jednání. A ta my jako stát iniciujeme.

Cena plynu aktuálně pokračuje v růstu – kam se podle vás bude ubírat?

Putin tlačí ceny plynu nahoru nejen v Evropě, ale napříč trhem. Plynu je na planetě dost, není žádný důvod kromě Putinovy nevyhlášená války, aby stál kolem 200 euro. Jsem přesvědčen o tom, že v okamžiku, kdy se Evropa zbaví závislosti na ruském plynu, tak se ceny plynu stabilizují a půjdou dolů.

Ruská plynárenská společnost Gazprom v pondělí oznámila, že plynovod Nord Stream 1 potřebuje opravit. Jak si toto tvrzení vykládáte?

Putinovi ani Gazpromu nevěřím ani slovo, myslím si, že je to taktika, jejímž cílem je vyšponovat ceny co nejvíc nahoru a vyždímat z toho, co se dá. Druhou variantou může být, že začnou tlačit na Německo, aby spustilo provoz Nord Streamu 2, a řeknou, že bohužel Nord Stream 1 nefunguje, tak pojďme spustit hotový Nord Stream 2, což si myslím, že může být jedna z možností, kterou budou chtít Rusové tlačit.

Máte nějaký alternativní scénář, jak k nám plyn dopravit, pokud to přes Nord Stream nepůjde?

Pokud Rusové řeknou, že nemohou využít Nord Stream 1, můžeme jim nabídnout plynovod vedoucí přes Ukrajinu.