České Mero vyjednalo rozšíření ropovodu z italského Terstu. Nahradí Družbu

V roce 2024 by měl být rozšířen důležitý ropovod TAL, který vede z italského Terstu do Německa a Rakouska. ČR je na něj napojená přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na Transalpinský ropovod. Ten je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa. Dohoda by měla být podepsána ještě v květnu.