ABRA získala silného investora a chystá další expanzi

Podle Vondrákové byla až investice od Elvaston Capital tím správným krokem. „Uvědomili jsme si, že pokud chceme jít do světa, do západní Evropy, potřebuje větší kapitál. Vstup na burzu nebylo to co potřebujeme, potřebujeme silného partnera, který se v západní Evropě již pohybuje,“ vysvětluje Vondráková.