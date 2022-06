Chceme být draví, říká nový šéf PPF Šmejc. Expandovat bude v západní Evropě

PPF od nástupu covidové pandemie slábne. Letos pod válečným tlakem nuceně opouští ruský trh, kde rozprodává aktiva. Čeká ji bolestivé odcházení z Číny, o byznys v dalších asijských destinacích se chce podělit s partnery. Na konci května – to už měl Šmejc na rozhodování zásadní vliv – překvapivě vycouvala z dlouho připravovaného rozvojového projektu, z chystaného spojení své Air Bank s bankou Moneta.

Zatímco pokračuje opouštění dříve dobytých pozic, chystá se ovšem PPF podle Šmejce nastartovat nový růst. „Chceme být draví. Řídit PPF v udržovacím módu by mě nebavilo, musíme jít dopředu,“ prohlašuje nový šéf PPF.

V touze růst se nový správce Kellnerova odkazu od zesnulého zakladatele PPF neliší. A stejně jako před svou smrtí Kellner i Šmejc soudí, že má teď skupina růst hlavně investicemi v západní Evropě. Německo či další vyspělé unijní trhy by se měly v rámci PPF stát protiváhou střední Evropy a Balkánu, kde má dnes PPF většinu aktiv. Právě v západní Evropě teď PPF zkoumá možnosti akvizic, jejichž hodnota se pohybuje řádově nad miliardou eur.

Akvizice by Šmejc rád zamířil na průmysl, finanční služby či média. Nevzdává se vize silné evropské banky. A lituje, že PPF nedotáhla před časem do konce pokus o vybudování internetové banky v Německu.

Skupina už měla zažádáno o bankovní licenci, na projektu pracovala přes dva roky a vložila do něj nemalý kapitál. Nakonec ale plán předloni odpískala, mimo jiné z obav, že internetový bankovní projekt je na rigidním německém bankovním trhu příliš rizikový.

„Mrzelo mě, že jsme tehdy projekt nové verze Air Bank pro Německo zastavili. Německé bankovnictví se od té doby moc neposunulo, ale pořád si umím představit, že v západní Evropě pro podnikání ve finančních službách najdeme partnera, který využije naše know-how, bude disponovat vlastní vhodnou databází klientů a bude mít o spojení zájem. Rozjezd na západoevropském finančním trhu by pak byl pro Air Bank jednodušší,“ řekl.

Šmejc nevyloučil ani západoevropskou expanzi v telekomunikacích, jež jsou dnes po financích druhým nejsilnějším segmentem skupiny. Takový obchod by ale podle něj nejspíš přesahoval možnosti PPF, akvizice se tu pohybují nikoliv v rámci jednotek, ale už desítek miliard eur. Takže by koupě telekomunikační firmy v západní Evropě pro PPF přicházela v úvahu prakticky jen v tandemu s dalším partnerem.

„Lidé mě považují za dealmakera, ale mne popravdě víc baví budovat byznys, který držíme,“ řekl. To mu ale na druhou stranu nebrání vzdávat se i klíčových rozvojových projektů, pokud jsou podle něj nevýhodné.

Jako nový šéf PPF nastoupil do funkce oficiálně 15. června, jeho názor ale už o pár týdnů dříve přispěl k rozhodnutí odpískat dlouho připravované spojení s bankou Moneta, do níž předtím měla PPF začlenit svou vlastní Air Bank.

Šmejc řekl, že chystanou transakcí „nebyl nadšený“, hlavně proto, že podle něj má Air Bank větší hodnotu než 25,9 miliardy korun, na něž ji chystaná transakce oceňovala. Samotná Air Bank má podle něj velký růstový potenciál jak co do velikosti, tak do profitability.