Konec snu o velké české bance. Co přijde po zrušení obchodu dekády

SZ Byznys přináší seznam důvodů, proč PPF z obchodu vycouvala a co se bude dít dál.

ČNB začala loni na podzim výrazně zvedat úrokové sazby. Firemní úvěry jsou často strukturovány tak, že se odvíjejí od sazeb na mezibankovním trhu depozit PRIBOR plus marže banky. PPF se tedy financování mohlo výrazně prodražit (například takto: jednoměsíční sazba PRIBOR 5,88 % plus jedna až dvouprocentní marže banky).

Česká ekonomika navíc směřuje k výraznému ochlazení, které může skončit recesí, a bude mít za následek zhoršení zdraví českých bank. Firmám začaly výrazně zdražovat vstupní suroviny, s nimiž pracují, takže řada z nich bude mít už na podzim existenční problémy. To dopadne i na banky, protože zkrachovalé firmy přestanou své dluhy splácet.

Spojená banka by tak neměla mít takovou výkonnost, jaká by se dala čekat ještě loni. „V případě dokončení transakce by došlo nejen k významné redukci rozvojových plánů, ale především k podstatnému snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami, které byly prezentovány při podpisu rámcové smlouvy,“ uvádí ve své prohlášení skupina PPF.