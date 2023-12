ČEZ postaví v Itálii u ropovodu TAL až sedm kogeneračních jednotek

Už v příštím roce začnou práce na rozšíření kapacit ropovodu TAL, což navýší dodávky ropy z italského Terstu do Česka. A právě zde postaví ČEZ kogenerační jednotky, které budou vyrábět elektřinu a teplo ke zvýšení efektivity pohonu čerpadel ropovodu a ke zlepšení vlastností přepravované ropy. ČTK o tom dnes informovala skupina ČEZ. Rozšíření ropovodu by mělo být dokončeno v roce 2025. ČR by se díky tomu měla zbavit závislosti na dodávkách ropy z Ruska.

Ropovodem TAL proudí ropa z italského Terstu do bavorského Ingolstadtu, odkud pokračuje do Česka ropovodem IKL. Státní podnik Mero letos zahájil přípravy rozšíření ropovodu TAL. Projekt za přibližně 1,6 miliardy korun má od roku 2025 zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. ČR by se tím měla stát nezávislou na ruské ropě. Nyní totiž stát čerpá více než polovinu dodávek ropy z ropovodu Družba, který vede z Ruska.