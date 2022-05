Burzy porostou, vsadili si manažeři a kupují akcie vlastních firem

Naproti tomu růstovým investováním se rozumí investování do akcií, které podle současných analýz nejsou rentabilní (nedosahují zisku ani nevyplácejí dividendy), ale u nichž lze do budoucna počítat s vysokým růstovým potenciálem. Růstové investování se stalo hitem konce devadesátých let, kdy v souvislosti s enormním rozvojem komunikačních i průmyslových technologií spoléhali investoři na vysoký růst cen akcií technologických firem, k němuž však v budoucnu nedošlo.

„Velkou část zpětných odkupů provádějí společnosti, které by je provádět neměly,“ uvedl Greg Milano, výkonný ředitel společnosti Fortuna Advisors, která radí společnostem v oblasti alokace kapitálu. Podle Milana by společnosti měly o zpětných odkupech uvažovat až poté, co investují do svého byznysu, zvýší dividendy a splatí dluh.