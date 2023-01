Investoři prchli z udržitelných fondů, s nimi miliardy dolarů. Uhlí sype víc

V loňském roce investoři poprvé po více než deseti letech odčerpali z fondů označovaných za „udržitelné“ více peněz, než do nich investovali, upozornila agentura Reuters . Hlavními důvody jsou důsledky války na Ukrajině, globální propady finančních trhů, ale také politické námitky namířené proti tomuto odvětví.

Z údajů zároveň vyplývá, že ESG fondy, které zohledňují řadu ekologických, sociálních a správních otázek, poprvé za posledních pět let zaostávají za výkonností ostatních fondů. Souvisí to s akciemi firem z oblasti fosilních paliv, jako je uhlí nebo ropa. Právě tyto komodity totiž loni vydělávaly a ESG fondy je kvůli své ekologičnosti a udržitelnosti z podstaty ignorují.

Podle údajů společnosti Refinitiv Lipper investoři loni do konce listopadu stáhli z akciových, dluhopisových a smíšených fondů ESG 13,2 miliardy dolarů (295 miliard Kč). To je první čistý odliv prostředků od roku 2011, tedy po letech, kdy do ESG fondů peníze naopak proudily.