Investoři už ztrácejí chuť na veganské akcie

Hodnota deseti největších veganských akcií pak za poslední rok klesla přibližně o polovinu a za předchozí dva roky o 36 procent. Přitom ekvivalentní koš akcií nejznámějších společností produkujících maso by v dolarovém vyjádření ztratil za poslední rok pouze 12 procent a za poslední dva roky by sedm procent získal.

Pokud ale vynecháme krátkodobý pohled, tak by v delším časovém období byl veganský index stále lepší investicí než index masných akcií, který by za tři roky vynesl 38 procent oproti zápornému desetiprocentnímu výnosu „masného indexu“. Veganské akcie by na tom byly lépe i za posledních pět let.