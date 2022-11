Důvěra v kryptoměny jde ke dnu

Jeden z nich postihl singapurskou společnost Three Arrows Capital (3AC), která kvůli potížím s likviditou bankrot vyhlásila v červenci. Bylo to jen několik měsíců poté, co zveřejnila, že má aktiva v hodnotě deset miliard dolarů.

Riskantní strategie firmy spočívala mimo jiné v tom, že si půjčovala kapitál, který následně investovala do začínajících, riskantních krypto projektů. Společnost například zainvestovala 200 milionů dolarů do výše zmíněné kryptoměny terraUSD, která jak už víme, spadla prakticky na nulu.

Ten byl mnohými odborníky z oboru přezdíván jako „JP Morgan kryptoměn“. Ještě v září se nechal slyšet, že jeho firmy mají k dispozici okolo jedné miliardy dolarů, pokud by bylo potřeba udržet klíčové hráče z odvětví nad vodou. V tu dobu ještě možná netušil, co jeho společnost FTX za pár měsíců čeká.

„V roce 2008 tato událost odstartovala finanční krizi. U FTX zase vidím potenciální riziko pro další projekty, které by nemusely zvládnout medvědí (klesající) trend a trhem to může ještě otřást,“ míní dodává Neuberger.„Určitě to pro kryptoměny není nic pozitivního. Opět to bude vzbuzovat spoustu pochybností o tomto odvětví. Z pohledu investorů do kryptoměn aktuálně převládá strach a je možné, že jsme se stále nedostali na dno.“