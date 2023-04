Bankovní krize v USA ještě neskončila, varuje šéf banky JPMorgan Chase

Bankovní systém se podle Dimona nachází pod obnoveným tlakem po nedávném krachu amerického finančního ústavu Silicon Valley Bank (SVB) a záchraně švýcarské banky Credit Suisse. „Ačkoli to není jako (globální finanční krize) v roce 2008, není jasné, jak tato současná krize skončí. Vyvolalo to spoustu nervozity a zjevně to povede k určitému zpřísnění finančních podmínek, protože banky začínají být konzervativnější,“ uvedl Dimon.