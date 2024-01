Sazby ČNB budou dál klesat. Otázka je, jakým tempem

Většina rady zároveň poukazovala na to, že slabší výkon zahraničních ekonomik tlumí inflační tlaky v domácí ekonomice. Ta je totiž výrazně zaměřená na vývoz, a proto oslabení v zahraničí znamená pokles poptávky po dovozech českého zboží.

„Přísné měnové podmínky významných centrálních bank budou příští rok přispívat k utlumenému globálnímu růstu, a nelze tak čekat dovoz inflačních tlaků do naší ekonomiky ze zahraničí,“ uvedl na jednání bankovní rady Procházka.

Na druhou stranu se většina rady shodla na tom, že polevilo riziko takzvané mzdově-inflační spirály. Centrální bankéři se totiž dříve obávali začarovaného kruhu, kde by vysoká inflace, se kterou se Česko potýká už více než dva roky (naposledy 7,3 procenta v listopadu), vedla k neúměrnému růstu mezd a ten by dále tlačil na rychlejší zdražování.

Ačkoli byla mezi členy bankovní rady shoda na tom, že úrokové sazby budou letos dále klesat, objevily se rozdílné názory na to, jakým tempem by měla ČNB při uvolňování měnové politiky postupovat.

ČNB neprognózuje přímo výši svých úrokových sazeb, protože tím by si de facto svazovala ruce při jejich nastavování. Místo toho figuruje v prognóze tříměsíční mezibankovní sazba domácích bank (PRIBOR). Podle poslední aktualizace, zveřejněné v listopadu, by tato sazba měla do konce letošního roku klesnout na 3,54 procenta.