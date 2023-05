Rodná čísla by mohla zůstat, říká Bartoš. Analýze ale nevěří

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) připustil, že by se rodná čísla k identifikaci občanů mohla využívat i v roce 2025, kdy měly zmizet z občanských průkazů. Nahradit by je měly identifikátory, z nichž nelze vyčíst žádné osobní údaje a jejichž nastavení má na starosti Digitální a informační agentura (DIA).

Stanovisko k tomu, zda vláda od současného systému upustí, novinku odloží, nebo navrhne jiné řešení, chce mít ministr do 1. července. Pokud by se mělo posunout datum zrušení rodných čísel v „občankách“, musela by být schválena novela zákona o občanských průkazech. Analýzy dopadů utlumování využití rodných čísel od soukromých firem Grant Thornton a Rowan Legal, kterou si objednaly Česká asociace pojišťoven (ČAP), České bankovní asociace (ČBA) a České leasingové a finanční asociace (ČLFA), však podle něj nedávají smysl.