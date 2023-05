Rodná čísla mají zmizet. Lidé ani firmy nevědí proč, ale bude to stát miliardy

Od roku 2025 by ze světa měla zmizet rodná čísla (RČ), která využívají k identifikaci lidí banky, pojišťovny, lékaři, telekomunikační společnosti, ale i státní úřady.

Místo nich by se lidé prokazovali takzvanými bezvýznamovými směrovými identifikátory (BSI) a klientskými identifikátory fyzických osob (KIFO), v nichž by nebyly žádné citlivé osobní údaje, tedy datum narození, z něhož lze odvodit věk, a pohlaví. A následně bylo možné z různých rejstříků dohledat další citlivé údaje.

Návrh na „ukrytí“ rodných čísel je už více než deset let starý, vláda ho schválila už v roce 2009, ale od té doby se několikrát posunul. Nyní by měl začít platit od roku 2025 – pokud se politici nedohodnou na dalším odkladu.

Proti je podle CNN Prima News nejenom opoziční poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která by přechod na identifikátor posunula na rok 2028, ale například i poslanec ODS Jan Skopeček. Ten nerozumí tomu, proč se má v době úspor zavádět tak finančně náročný systém, „který život občanům v ničem neusnadní“.

Mluvčí Digitální a informační agentury, která má být správcem připravovaného systému BSI, Karolína Sieglová na otázku, zda dojde k nějaké změně, odpověděla, že to je politické téma a nemůže se k němu vyjádřit.

KIFO – Klientský identifikátor fyzické osoby – je číslo, které bude přidělováno klientům a bude možné ho sdílet (insolvenční rejstřík, banky, pojišťovny, obchodníci apod.). Je určeno pro komunikaci, v níž je třeba, aby více subjektů bylo schopno mezi sebou identifikovat, že jde o totožnou osobu. A to bez nutnosti vzájemného vyměňování si setů ztotožňovacích údajů o osobě.

Například provoz Poslanecké sněmovny stojí „jen“ 1,5 miliardy korun a správa státních hmotných rezerv přijde na 2,5 miliardy. Největší břímě konverze rodných čísel však ponese soukromý sektor, který by měl na tuto povinnost vydat odhadem přes 40 miliard korun.

Velmi se mu to nelíbí. Zvlášť proto, že firmy nechápou, co pozitivního to přinese. „Ve zkratce lze říct, že systém založený na využívání bezvýznamových identifikátorů (a tedy nepracující nadále s rodnými čísly) je komplikovaný, obtížně srozumitelný, drahý a úroveň připravenosti na jeho implementaci je přinejmenším velmi sporná, pokud ne alarmující,“ říká mluvčí České bankovní asociace (ČBA) Radek Šalša.