Bývalý viceguvernér Nidetzký usiluje o post šéfa Národní rozvojové banky

„Ano. Podal jsem si přihlášku do výběrového řízení na šéfa Národní rozvojové banky. Končí mi půlroční karanténa po odchodu z České národní banky. Mám na to potřebné zkušenosti,“ uvedl pro SZ Byznys Nidetzký.

Od roku 1995 byl asistentem vrchního ředitele finančního úseku Komerční banky. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny.

V letech 2016 až 2022 byl člen bankovní rady České národní banky. Od 1. prosince 2018 do 30. června 2022 byl jejím viceguvernérem.

Do výběrového řízení se přihlásil i současný šéf, který v bance působí na různých pozicích od jejího založení v roce 1992. „Ano, přihlásil jsem se, chci pokračovat,“ řekl Jirásek.

Pod banku spadá i Národní rozvojový fond, do kterého měly banky vložit až sedm miliard korun. Za tři roky svého fungování ale nepodpořil žádný projekt dopravní infrastruktury, výstavby nemocnic, digitalizace apod., jak bylo původně v plánu.

Rozhodnout o novém šéfovi by se mohlo už do konce roku. „Na Ministerstvo financí se pouze z technických důvodů soustředí přihlášky a v současnosti probíhá předvýběr, který provádí všichni tři akcionáři ve spolupráci s dozorčí radou. Očekáváme, že výběrová komise zasedne do konce roku 2022,“ dodal Fous.