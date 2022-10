Postaví se svět silnému dolaru? „Spiknutí“ k jeho oslabení už tu jednou bylo

Americký dolar nadále válcuje ostatní měny. To může být sice dobrá zpráva pro americké spotřebitele, ale ne už tak pro ostatní světové ekonomiky. A i proto je dost dobře možné, že vlády provedou na trhu koordinované zásahy, aby hodnotu svých měn proti dolaru zvýšily.

Dolar je kromě výše zmíněných důvodů tažen vzhůru nejagresivnějším zpřísňováním měnové politiky americké centrální banky (Fed) od počátku 80. let. Dolarový index, který sleduje výkonnost dolaru vůči šesti hlavním světovým měnám, letos vzrostl o 16 procent, přičemž ještě více dolar posílil vůči libře, japonskému jenu, ale i české koruně.

Tržby za tři měsíce do konce srpna přitom společnosti stouply o čtyři procenta na téměř 12,7 miliardy dolarů. Bez zahrnutí vlivu změn směnných kurzů by se zvýšily o deset procent. Silný dolar ale snižuje tržby ze zahraničí při převodu na americkou měnu.

Jestřábí měnová politika je taková, kdy centrální bankéři preferují nízkou inflaci před hospodářským růstem. V praxi se to obvykle projevuje preferencí vyšších úrokových sazeb, než jaké preferují takzvané holubice. Ty zase preferují hospodářský růst před nízkou inflací, a tedy nižší úrokové sazby.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena má ale jen malou motivaci oslabovat dolar, protože by to mohlo vyvolat další tlak na inflaci v USA. Ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Brian Deese zároveň neočekává žádnou dohodu mezi hlavními ekonomikami, která by se postavila proti posilování dolaru.