Putin potápí euro proti dolaru, po letech mají USA navrch

Náladu na trhu ovlivnila dnešní statistika ze Spojených států, která ukázala, že míra inflace v USA v červnu překvapivě vystoupila na 9,1 procenta. V eurozóně podle předběžných údajů činila 8,6 procenta, Evropská centrální banka (ECB) však základní úrok přesto drží na rekordním minimu nula procent. Tento měsíc se chystá základní sazbu zvýšit o čtvrt procentního bodu, zatímco americký Fed už diskutuje o dalším zvýšení, které by podle analytiků mohlo být znovu nejméně o 75 bazických bodů.

Společné evropské měně nesvědčí ani nervozita kolem dodávek ruského plynu. Pokud by Gazprom přestal surovinu dodávat, čekala by Evropu těžká hospodářská recese. Ta by se týkala zejména Německa, která navzdory všem snahám dováží z Ruska 35 procent veškerého zemního plynu. Před rokem však německá závislost na plynu z východu překračovala 55 procent.