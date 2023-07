Rusko chystá digitální rubl, slibuje si od něj lepší obcházení sankcí

Legislativou, která by vytvoření měny umožnila, se ve středu začne zabývat ruská Rada federace, což je horní komora tamního parlamentu. Zákon již prošel dolní komorou, Státní dumou. Pokud by zákon Rada schválila a následně ho podepsal také ruský prezident Vladimir Putin, mohla by se měna začít testovat už příští měsíc, tedy v srpnu. Informovala o tom agentura Bloomberg .

Doposud v Rusku probíhalo pilotní testování mezi bankami, nyní, pokud vše půjde hladce, by pilot mohl přejít do reálného prostředí. Ruská centrální banka totiž plánuje spustit test s 15 subjekty v zemi. Firmy i jednotlivci by si tak mohli skrze centrální banku otevřít digitální peněženku, přes kterou by prováděli transakce s digitálním rublem. Podle banky by pro fyzické osoby transakce měly být zdarma, firmy by pak z každé transakce měly odvádět 0,3procentní poplatek.