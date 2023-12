Čekání na nic. Nejmocnější centrální banka světa rozhoduje o úrocích

„Fed kvůli novým inflačním číslům nemusí na poslední chvíli ladit tón výstupu ze svého zasedání. Nemá podle nás důvod dál změkčovat svou rétoriku, čímž by trhy ujišťoval, že je snížení sazeb za rohem. Naopak má prostor držet se předchozích prohlášení, případně i tržní očekávání mírně krotit a přitom sledovat, jak se tržní finanční podmínky uvolňují i bez jeho zásahu,“ uvedl hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Odolnost ekonomiky přitom podkopává očekávání, že Fed by mohl zahájit snižování úrokových sazeb už v prvním čtvrtletí příštího roku. Obchodníci přitom ještě nedávno s touto variantou počítali. Minulý týden, po zprávě z trhu práce, však posunuli tento termín na květen, jak ukazuje nástroj FedWatch , který měří tržní očekávání ohledně změn úrokové sazby Fedu.

Bývalý ministr financí Spojených států amerických Lawrence Summers ovšem tato očekávání brzdí, trhy to podle něj přehánějí. „Centrální banka by měla být velmi opatrná a měla by čekat na jasné důkazy, že je inflace již ukotvená na nižších úrovních. Taková situace momentálně není,“ řekl agentuře Bloomberg.