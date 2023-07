Dálnice, koleje a nedostatek lidí na práci. Témata pro Fialův nový výbor

Doposud pracovala ministerstva na svých klíčových tématech v oblasti investic sama. Nově by měl připravovat zásadní investice Vládní výbor pro strategické investice, který v úterý odpoledne poprvé zasedal ve Strakově akademii.

Výbor řešil především dvě klíčová témata, a to investice do dostavby dopravní infrastruktury a možnosti, jak na tuzemský trh dostat kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Firmám totiž chybějí kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly.

Pod agendu nového výboru budou spadat strategické investice v oblasti dopravní infrastruktury, bydlení, energetiky, vzdělávání, vědy a výzkumu.

Pokud Česko nebude do jistých oblastí investovat, začne podle premiéra Petra Fialy (ODS) zdejší ekonomice ujíždět vlak. „Řada věcí tady byla dlouhodobě zanedbávána a jednou z těch věcí, které nebyla věnovaná dostatečná pozornost, je výstavba dopravní infrastruktury. Ani po 30 letech existence samostatné České republiky a svobodné země, kde se rozvíjí ekonomika, nemáme propojené jednotlivé regiony dálnicemi a nemáme vysokorychlostní tratě,“ řekl po skončení jednání Fiala.

Dodal, že kvůli tomu Česko začíná mít problémy s konkurenceschopností v době, kdy se dynamicky mění ekonomické prostředí.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) představil desetiletý výhled investic do dopravní infrastruktury. „Dobře dostupné a průjezdné Česko je jedna ze základních podmínek dalšího růstu ekonomiky. Musíme udržet konkurenceschopnost,“ říká s tím, že v plánu je nejen, co se postaví, ale také jak se to zařídí legislativně a finančně.

Mezi základní priority pak patří dokončení Pražského okruhu, pro které by ministerstvo chtělo získat povolení ještě letos, a dokončení propojení západu a východu země v podobě dálnice D35. „Dálnice D1 není schopná zvládnout ten enormní tlak, protože v tuto chvíli je jedinou kapacitní spojnicí východu a západu,“ říká Kupka.

Výhled deseti let ukazuje úsek po úseku, jak co nejrychleji dokončit dálniční síť a zlepšit spojení s okolními státy.

Vysokorychlostní tratě by pak neměly být infrastrukturou samou pro sebe, ale budou tvořit „organickou součást“ všech železničních tratí. „Potřebujeme je také proto, abychom uvolnili kapacitu všech stávajících koridorů pro regionální a nákladní dopravu,“ popisuje Kupka.

Investice přesáhnou funkční období této vlády a po letech 2026 až 2027 překročí prostředky na budování dopravní infrastruktury podle Kupky hranici 300 mld. Kč ročně.

Česko také čelí nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, kteří přicházeli do země ze zahraničí, a tak je třeba zajistit dostatek pracovníků na trhu práce. „V tento okamžik české firmy poptávají více než 200 000 pracovníků, kteří tady chybí. Pokud by tady tolik pracovníků bylo, příjem státního rozpočtu by byl více než 40 mld. Kč,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jeho resort proto dělá kroky k tomu, aby byli na pracovní trhu zapojeni rodiče s malými dětmi, lidé v důchodovém věku a lidé se zdravotním postižením. Zároveň podniká kroky k tomu, aby Česko získalo pracovní sílu ze zemí, jako jsou Ukrajina, ale i Filipíny a Vietnam.

„Uvědomujeme si, že další investice podnikatelů nebudou možné, pokud z úrovně státu nepadnou strategická rozhodnutí do infrastruktur, která ovlivňují podnikání v české ekonomice. Je to energetika, a pokud k tomu nedojde bude to znamenat odchod firem z České republiky, které by mohly platit daně a podílet se na fungování českého hospodářství,“ říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

„Česká republika potřebuje chytře investovat do těch nejdůležitějších strategických oblastí. Za mě jsou to určitě vzdělání a věda, digitální transformace a dostupné obecní bydlení. Že je bytová politika prioritou vlády, se shodujeme i s premiérem Petrem Fialou. Pokud se nám podaří dostat peníze na ta správná místa, bude z toho naše země těžit na několik desítek let dopředu,“ uvedl po ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na twitteru.

Fiala uvedl, že jednání bylo od první chvíle profesionální, zaměřené na výsledek a pohledy členů výboru se v mnohém shodují.

Ve výboru zasedají někteří ministři, mimo jiné financí Zbyněk Stanjura (ODS) a průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Dále jsou součástí zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a pracovních skupin soustředících se na jednotlivé oblasti.

Mezi strategické investice se řadí například továrna na čipy nebo továrna na baterie pro elektromobily (gigafactory). Dále by měl řešit otázky týkající energetické bezpečnosti, dekarbonizace ekonomiky, dostupnosti energeticky úsporného bydlení, dostupnosti vzdělání či dokončení klíčové dopravní infrastruktury.

Kabinet výbor zřídil na konci června jako další část konsolidačního balíčku. Výbor by měl přípravou investic zrychlit jejich uskutečnění, zajistit na ně dostatek peněz a ve výsledku zlepšit i konkurenceschopnost Česka.