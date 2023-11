Z bank stát moc peněz navíc nedostal. Od střadatelů ano, říká šéfka berňáků

„Bankovní sektor zareagoval tak, že zvýšil úroky na úložkách občanů, na termínovaných vkladech, na spořicích účtech, to je za mě pozitivní zpráva. My díky tomu vybíráme víc na srážkové dani, takže tam se to (nízký výběr z mimořádné daně, pozn. red.) do jisté míry dorovnává, minimálně v tom bankovním sektoru,“ uvedla Hornochová.