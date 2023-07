Důchody razantně stouply. Čísla ukazují, za co utrácejí penzisté

Nikde u našich sousedů posledních pár let nerostly důchody tak svižně. Průměrný český důchodce bere skoro jednou tolik, co bral před deseti lety. V roce 2013 činila průměrná penze 10 895 korun. Každý další rok byla vyšší a od roku 2017, kdy vládly strany ANO a ČSSD, tempo přidávání výrazně akcelerovalo. Markantně přidávat musela ovšem i současná vláda Petra Fialy, a to kvůli vysoké inflaci.