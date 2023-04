Kolik Češi platí za elektřinu a plyn. Třaskavá čísla jsou ceníkové ceny

Někteří zákazníci tak odebírají elektřinu ještě za zafixované nižší ceny z předchozích let, jiným se cena průběžně mění kvůli povaze produktu. Byli ale i tací, kteří si například museli sjednat tarif za vysokou cenu, protože se ne vlastní vinou ocitli u dodavatelů poslední instance, kteří pro ně nakoupili energie za tehdejší cenu na trhu, která byla v té době vysoko. Na trhu je tedy mnoho odběratelů, kteří za energie platí různě.

Základem statistiky jsou ceníky dodavatelů, které jsou volně dostupné. ERÚ ve výsledku zohledňuje i počet fixací a počet odběratelů na dalších produktech. Bere v potaz ale pouze nejnovější ceníky a neohlíží se na to, jaká cena lidem zůstává z předchozího období.

„Fixovaný produkt, který dodavatel aktuálně nabízí jako nový, bereme s nějakou váhou, která by odpovídala tomu, kolik takových produktů lidé mají,“ vysvětluje mluvčí ERÚ Michal Kebort. Jinými slovy, na základě toho, kolik lidí na trhu má fixaci na určitou dobu, ERÚ určí, že tolik lidí by si také sjednalo nový produkt za aktuální cenu.

Jinou možnost sběru dat ERÚ nemá, protože dodavatelé nemají ze zákona povinnost zveřejňovat své průměrné ceny, které jim zákazníci platí. „Průměrná cena by se dala vypočítat tak, že každý dodavatel vezme sumu tržeb za segment domácností a vydělí to počtem odběrných míst,“ říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Úředníci ale v současné době nemohou udělat nic jiného než se podívat na web dodavatelů a ceníky vzít odsud. Výpočet by se dal zpřesnit jedině dohledáním starších ceníků, které někteří obchodníci nechávají v archivu. „Je to ale dost nepřehledné. Ceny se v průběhu roku několikrát navyšovaly, někteří dodavatelé zvýšili ceník na dobu neurčitou třeba čtyřikrát,“ upozorňuje Gavor.

ERÚ by tak musel pracovat s mnoha různými produkty, jejichž zastoupení v reálném portfoliu dodavatelů jim nikdo neřekne. „Je to docela střežené obchodní tajemství,“ prozrazuje Gavor.

Průzkum Eurostatu tak zkrátka není chybný, ale neprezentuje průměrnou cenu energií, kterou zákazníci platili v druhém polovině roku. „Údaje reflektují průměrnou nabídku pro nové klienty. A to ČSÚ reportoval velmi přesně a velmi poctivě,“ vysvětluje Gavor.

Metodika také narazila na nejhorší období v roce. „Nabídka v závěru roku byla mizerná a ceny pro nové klienty extrémně vysoké. Byla to naprosto krizová, mimořádná situace, která v historii neměla paralelu. A do toho se zrovna tato metodika strefila,“ říká Gavor.

Česko proto v reálu nevychází tak špatně, jak by se mohlo z dat Eurostatu zdát. „Vzhledem k tomu že stávající odběratelé mají cenu nižší z minulých let, nebo proto, že klient, který má produkt nefixovaný, má typicky nižší cenu než zákazník, který nově přijde a chce uzavřít nový produkt,“ popisuje Kebort.

Ačkoli základní pokyny dané Eurostatem jsou jasné, podle Gavora by bylo vhodné, aby úřad metodiku ještě zpřesnil. Každý stát si ji totiž může vyložit podle sebe, což výsledky zkreslí.

„Dává tam například závazně kategorie spotřeby, pro které se to má reportovat, ale jaké ceny a jak přesně se má sběr provádět, nějaký metodický pokyn, to Eurostat nikdy nedefinoval,“ popisuje Gavor s tím, že by bylo lepší, kdyby úřad požadoval například průměr tržeb dělený počtem odběrných míst.