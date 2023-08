Fiala: Potravináři mají vysoké zisky, měli by snížit ceny pro zákazníky

Při zahájení tradiční výstavy Země živitelka se do jednání se zástupci zemědělského a potravinářského průmyslu pustili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle předsedy vlády je snížení cen potravin společným cílem vlády i zástupců agrárního a zemědělského sektoru.

„Myslím si, že vláda vyvíjí systematický tlak na všechny účastníky dodavatelského a výrobního řetězce a že se to vyplácí. Meziroční inflace zpomaluje, na konci července byla 8,8 procenta a už klesají i některé ceny potravin, cukru, mléka i másla,“ uvedl Fiala s tím, že se však musí snížit ceny také u ostatních potravin.

„To se netýká všech v potravinářském sektoru, ale řady významných producentů, kteří mají vliv na to, jak vypadá situace v České republice. Jestliže vidíme rekordní zisky, tak se to musí nějak projevit a musí to pocítit občané na tom, že ceny potravin budou nižší,“ řekl premiér.