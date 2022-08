Finanční svět míří na setkání do Jackson Hole. Co naznačí šéf Fedu?

„Nejdůležitějším okamžikem bude určitě Powellův projev a jeho slova by mohla trhy rozhýbat nejvíce. Akce se naopak nezúčastní prezidentka Evropské centrální banky Lagardeová, takže z pohledu Evropy bychom se ničeho zásadního dočkat neměli. S projevem by neměl vystoupit ani šéf britské centrální banky Bailey,“ přibližuje pro SZ Byznys analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Přesný harmonogram řečníků bude zveřejněn v noci ze čtvrtka na pátek.

Centrální banka v čele s Powellem je v nelehké situaci. Pokud by Fed začal polevovat ve zvyšování úrokových sazeb, mohl by ztratit kontrolu nad inflací. Pokud ale bude v agresivním zvyšování sazeb pokračovat, mohl by Spojené státy dostat do recese, která by opět vedla k propouštění zaměstnanců.