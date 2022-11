Jak opravit rozpočet. Ve hře jsou pozdější odchod do penze i vyšší daně

Na příjmové straně rozpočtu NERV navrhuje například zvýšit daň z příjmu fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Růst by podle NERV měla i spotřební daň na alkohol a tabák, některé druhy zboží a služeb by se měly přesunout do vyšší sazby DPH a zvednout by se měly poplatky za těžbu nerostných surovin. Rada navrhuje i zavedení odloženého školného na vysokých školách.