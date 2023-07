Jak se alespoň trochu bránit inflaci. Podílové fondy letos Čechům vydělávají

Průměrný český investor do podílových fondů dosáhl za prvních šest měsíců roku výnosu 5,7 procenta. V prvním čtvrtletí fondy vynesly průměrně 2,9 procenta, zatímco od dubna do konce června 2,73 procenta. Vyplývá to z dat společnosti Swiss Life Select, která sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu.